烏克蘭格裡夫納兌安哥拉寬紮匯率歷史紀錄

今日，烏克蘭格裡夫納兌安哥拉寬紮的匯率目前為21.654，較昨日改變了-0.087%。在過去一星期，烏克蘭格裡夫納的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.306%。

在過去一星期，烏克蘭格裡夫納兌安哥拉寬紮的匯率波動，在24-07-2024高見21.733，並在22-07-2024低見21.404。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.749%。