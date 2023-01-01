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1 GBP1.1578111.26645105.5971.722441.912341.1072722.1122
1 USD0.914250.789609183.381.360051.510.8743517.46
1 INR0.01096480.009470.011993310.01631150.01810990.01048630.209403

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如何將巴拉圭瓜拉尼兌換成to Jersey pounds

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇PYG你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇JEP你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

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巴拉圭瓜拉尼澤西鎊兌換率
1 PYG0.00011 JEP
5 PYG0.00053 JEP
10 PYG0.00106 JEP
20 PYG0.00212 JEP
50 PYG0.00531 JEP
100 PYG0.01061 JEP
250 PYG0.02654 JEP
500 PYG0.05307 JEP
1000 PYG0.10614 JEP
2000 PYG0.21228 JEP
5000 PYG0.53071 JEP
10000 PYG1.06142 JEP
澤西鎊巴拉圭瓜拉尼兌換率
1 JEP9421.35000 PYG
5 JEP47106.75000 PYG
10 JEP94213.50000 PYG
20 JEP188427.00000 PYG
50 JEP471067.50000 PYG
100 JEP942135.00000 PYG
250 JEP2355337.50000 PYG
500 JEP4710675.00000 PYG
1000 JEP9421350.00000 PYG
2000 JEP18842700.00000 PYG
5000 JEP47106750.00000 PYG
10000 JEP94213500.00000 PYG