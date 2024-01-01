波蘭茲羅提兌坦桑尼亞先令匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌坦桑尼亞先令的匯率目前為675.086，較昨日改變了-0.716%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.205%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌坦桑尼亞先令的匯率波動，在26-07-2024高見685.016，並在25-07-2024低見670.242。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.973%。