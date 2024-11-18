Polonya zlotisinden Tanzanya şilinine Geçmiş Döviz Kurları
Polonya zlotisinden Tanzanya şilinine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Polonya zlotisinden (PLN) Tanzanya şilinine (TZS) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 18-11-2019 ile 18-11-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, PLN - TZS için tarihi verilerin detaylarını içerir.
PLN → TZS çevrim grafiği
1 PLN = 651,24300 TZS
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Polonya zlotisi → Tanzanya şilini döviz kuru geçmişi
Bugünün Polonya zlotisi Tanzanya şilinine döviz kuru şu anda 651,363, dünden bu yana %0.531 değerinde değişti. Polonya zlotisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.208 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Polonya zlotisi Tanzanya şilinine döviz kuru en yüksek değeri 652,723 (11-11-2024) ile en düşük değeri 642,906 (14-11-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.553 artış ile 18-11-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Polonya zlotisinden Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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