波蘭茲羅提兌塞拉里昂列昂匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌塞拉里昂列昂的匯率目前為5,740.540，較昨日改變了-0.093%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.375%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌塞拉里昂列昂的匯率波動，在22-07-2024高見5,768.200，並在25-07-2024低見5,678.250。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.639%。