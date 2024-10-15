波兰兹罗提 至塞拉利昂利昂 汇率历史

今日 波兰兹罗提 至塞拉利昂利昂 的汇率目前为 5,761.530，较昨日变动 -0.488%。过去一周，波兰兹罗提 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.156%。

过去一周，波兰兹罗提 至塞拉利昂利昂 的汇率在 15-10-2024 的最高点 5,870.820 和 17-10-2024 的最低点 5,740.990 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值增加了 1.897%。