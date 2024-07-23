波蘭茲羅提兌馬來西亞令吉匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌馬來西亞令吉的匯率目前為1.177，較昨日改變了-0.462%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.065%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌馬來西亞令吉的匯率波動，在23-07-2024高見1.192，並在25-07-2024低見1.175。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.251%。