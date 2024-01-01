波兰兹罗提 至马来西亚林吉特 汇率历史

今日 波兰兹罗提 至马来西亚林吉特 的汇率目前为 1.082，较昨日变动 -0.284%。过去一周，波兰兹罗提 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.924%。

过去一周，波兰兹罗提 至马来西亚林吉特 的汇率在 15-10-2024 的最高点 1.096 和 21-10-2024 的最低点 1.078 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 22-10-2024，价值增加了 0.510%。