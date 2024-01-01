波蘭茲羅提兌墨西哥比索歷史匯率
歡迎查看波蘭茲羅提兌墨西哥比索歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由29-07-2019至29-07-2024）的波蘭茲羅提（PLN）兌墨西哥比索（MXN）的歷史匯率走勢。
Loading
波蘭茲羅提兌墨西哥比索匯率歷史紀錄
今日，波蘭茲羅提兌墨西哥比索的匯率目前為4.693，較昨日改變了0.096%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了2.219%。在過去一星期，波蘭茲羅提兌墨西哥比索的匯率波動，在26-07-2024高見4.695，並在22-07-2024低見4.556。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.629%。
留意不公平匯率。 銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。
如何將波蘭茲羅提兌換成墨西哥比索
- 1
輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
- 2
選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇PLN你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇MXN你要兌換成哪一種目標貨幣。
- 3
完成了
我們的貨幣轉換器爲你顯示當前PLN兌MXN的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。