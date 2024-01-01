波兰兹罗提 至墨西哥比索 汇率历史

今日 波兰兹罗提 至墨西哥比索 的汇率目前为 4.996，较昨日变动 -0.630%。过去一周，波兰兹罗提 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 1.523%。

过去一周，波兰兹罗提 至墨西哥比索 的汇率在 16-10-2024 的最高点 5.045 和 15-10-2024 的最低点 4.920 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值增加了 0.759%。