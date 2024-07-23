波蘭茲羅提兌摩爾多瓦列伊匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌摩爾多瓦列伊的匯率目前為4.500，較昨日改變了0.092%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.013%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌摩爾多瓦列伊的匯率波動，在23-07-2024高見4.519，並在25-07-2024低見4.474。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.733%。