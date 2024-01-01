波兰兹罗提 至摩尔多瓦列伊 汇率历史

今日 波兰兹罗提 至摩尔多瓦列伊 的汇率目前为 4.449，较昨日变动 -0.566%。过去一周，波兰兹罗提 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.260%。

过去一周，波兰兹罗提 至摩尔多瓦列伊 的汇率在 21-10-2024 的最高点 4.504 和 17-10-2024 的最低点 4.428 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值下降了 -0.751%。