波蘭茲羅提兌哈薩克斯坦堅戈匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌哈薩克斯坦堅戈的匯率目前為120.197，較昨日改變了-0.086%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.203%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌哈薩克斯坦堅戈的匯率波動，在26-07-2024高見120.574，並在25-07-2024低見119.444。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.301%。