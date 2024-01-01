波兰兹罗提 至哈萨克斯坦坚戈 汇率历史

今日 波兰兹罗提 至哈萨克斯坦坚戈 的汇率目前为 120.764，较昨日变动 -0.907%。过去一周，波兰兹罗提 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -2.032%。

过去一周，波兰兹罗提 至哈萨克斯坦坚戈 的汇率在 16-10-2024 的最高点 124.042 和 21-10-2024 的最低点 120.752 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 15-10-2024，价值增加了 0.474%。