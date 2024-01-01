波蘭茲羅提兌甘比亞達拉西匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌甘比亞達拉西的匯率目前為17.392，較昨日改變了-0.075%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.060%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌甘比亞達拉西的匯率波動，在29-07-2024高見17.432，並在24-07-2024低見17.128。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了1.219%。