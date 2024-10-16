波兰兹罗提 至冈比亚达拉西 汇率历史

今日 波兰兹罗提 至冈比亚达拉西 的汇率目前为 17.642，较昨日变动 -0.580%。过去一周，波兰兹罗提 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.005%。

过去一周，波兰兹罗提 至冈比亚达拉西 的汇率在 16-10-2024 的最高点 17.798 和 17-10-2024 的最低点 17.450 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值增加了 1.019%。