波蘭茲羅提兌埃塞俄比亞比爾匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌埃塞俄比亞比爾的匯率目前為14.663，較昨日改變了-0.075%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.002%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌埃塞俄比亞比爾的匯率波動，在23-07-2024高見14.700，並在25-07-2024低見14.542。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.243%。