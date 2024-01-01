波兰兹罗提 至埃塞俄比亚比尔 汇率历史

今日 波兰兹罗提 至埃塞俄比亚比尔 的汇率目前为 29.643，较昨日变动 -1.439%。过去一周，波兰兹罗提 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.285%。

过去一周，波兰兹罗提 至埃塞俄比亚比尔 的汇率在 15-10-2024 的最高点 30.487 和 22-10-2024 的最低点 29.580 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 16-10-2024，价值下降了 -1.231%。