波蘭茲羅提兌維德角埃斯庫多匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌維德角埃斯庫多的匯率目前為25.849，較昨日改變了-0.109%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.137%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌維德角埃斯庫多的匯率波動，在26-07-2024高見25.903，並在25-07-2024低見25.698。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.227%。