波兰兹罗提 至佛得角埃斯库多 汇率历史

今日 波兰兹罗提 至佛得角埃斯库多 的汇率目前为 25.609，较昨日变动 -0.344%。过去一周，波兰兹罗提 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.512%。

过去一周，波兰兹罗提 至佛得角埃斯库多 的汇率在 15-10-2024 的最高点 25.788 和 21-10-2024 的最低点 25.579 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值增加了 0.213%。