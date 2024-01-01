波蘭茲羅提兌哥倫比亞比索匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌哥倫比亞比索的匯率目前為1,022.050，較昨日改變了-0.047%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.349%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌哥倫比亞比索的匯率波動，在25-07-2024高見1,028.260，並在23-07-2024低見1,014.060。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.626%。