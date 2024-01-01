波兰兹罗提 至哥伦比亚比索 汇率历史

今日 波兰兹罗提 至哥伦比亚比索 的汇率目前为 1,072.060，较昨日变动 -0.619%。过去一周，波兰兹罗提 的价值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比增加了 0.193%。

过去一周，波兰兹罗提 至哥伦比亚比索 的汇率在 16-10-2024 的最高点 1,080.840 和 17-10-2024 的最低点 1,066.480 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 21-10-2024，价值增加了 0.538%。