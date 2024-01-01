波蘭茲羅提兌澳元匯率歷史紀錄

今日，波蘭茲羅提兌澳元的匯率目前為0.387，較昨日改變了-0.144%。在過去一星期，波蘭茲羅提的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.714%。

在過去一星期，波蘭茲羅提兌澳元的匯率波動，在29-07-2024高見0.388，並在22-07-2024低見0.381。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.330%。