巴基斯坦盧比兌CFP法郎匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌CFP法郎的匯率目前為0.394，較昨日改變了0.035%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.024%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌CFP法郎的匯率波動，在25-07-2024高見0.395，並在23-07-2024低見0.394。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了0.252%。