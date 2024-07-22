巴基斯坦盧比兌瓦努阿圖瓦圖匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌瓦努阿圖瓦圖的匯率目前為0.436，較昨日改變了0.044%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.778%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌瓦努阿圖瓦圖的匯率波動，在29-07-2024高見0.438，並在22-07-2024低見0.432。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.424%。