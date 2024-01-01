巴基斯坦盧比兌越南盾匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌越南盾的匯率目前為90.725，較昨日改變了-0.208%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.448%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌越南盾的匯率波動，在23-07-2024高見91.192，並在29-07-2024低見90.725。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-0.255%。