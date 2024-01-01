巴基斯坦盧比兌新台幣匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌新台幣的匯率目前為0.118，較昨日改變了-0.115%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.440%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌新台幣的匯率波動，在22-07-2024高見0.118，並在29-07-2024低見0.118。最大的24小時價格見於28-07-2024，其價值上升了0.211%。