巴基斯坦盧比兌千里達及多巴哥元匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌千里達及多巴哥元的匯率目前為0.024，較昨日改變了-0.111%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.252%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌千里達及多巴哥元的匯率波動，在25-07-2024高見0.024，並在24-07-2024低見0.024。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.321%。