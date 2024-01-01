巴基斯坦盧比兌湯加帕安加匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌湯加帕安加的匯率目前為0.009，較昨日改變了1.497%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.403%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌湯加帕安加的匯率波動，在29-07-2024高見0.009，並在24-07-2024低見0.008。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-1.254%。