巴基斯坦盧比兌突尼斯第納爾匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌突尼斯第納爾的匯率目前為0.011，較昨日改變了-0.224%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.346%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌突尼斯第納爾的匯率波動，在29-07-2024高見0.011，並在29-07-2024低見0.011。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-0.372%。