巴基斯坦盧比兌泰銖匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌泰銖的匯率目前為0.129，較昨日改變了-0.157%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.458%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌泰銖的匯率波動，在22-07-2024高見0.131，並在29-07-2024低見0.129。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-0.326%。