巴基斯坦盧比兌斯威士蘭里蘭吉尼匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌斯威士蘭里蘭吉尼的匯率目前為0.066，較昨日改變了-0.129%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.368%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌斯威士蘭里蘭吉尼的匯率波動，在25-07-2024高見0.067，並在26-07-2024低見0.065。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.437%。