巴基斯坦盧比兌薩爾瓦多科龍匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌薩爾瓦多科龍的匯率目前為0.031，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.186%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌薩爾瓦多科龍的匯率波動，在29-07-2024高見0.031，並在24-07-2024低見0.031。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了0.251%。