巴基斯坦盧比兌瑞典克朗匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌瑞典克朗的匯率目前為0.039，較昨日改變了-0.057%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.960%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌瑞典克朗的匯率波動，在25-07-2024高見0.039，並在22-07-2024低見0.038。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.320%。