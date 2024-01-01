巴基斯坦盧比兌巴拉圭瓜拉尼匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌巴拉圭瓜拉尼的匯率目前為27.183，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.110%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌巴拉圭瓜拉尼的匯率波動，在25-07-2024高見27.256，並在24-07-2024低見27.165。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了0.252%。