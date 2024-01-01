巴基斯坦盧比兌秘魯新索爾歷史匯率
歡迎查看巴基斯坦盧比兌秘魯新索爾歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由29-07-2019至29-07-2024）的巴基斯坦盧比（PKR）兌秘魯新索爾（PEN）的歷史匯率走勢。
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巴基斯坦盧比兌秘魯新索爾匯率歷史紀錄
今日，巴基斯坦盧比兌秘魯新索爾的匯率目前為0.013，較昨日改變了-0.001%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.300%。在過去一星期，巴基斯坦盧比兌秘魯新索爾的匯率波動，在24-07-2024高見0.014，並在26-07-2024低見0.013。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.503%。
如何將巴基斯坦盧比兌換成秘魯新索爾
- 1
輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
- 2
選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇PKR你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇PEN你要兌換成哪一種目標貨幣。
- 3
完成了
我們的貨幣轉換器爲你顯示當前PKR兌PEN的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。