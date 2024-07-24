巴基斯坦盧比兌尼加拉瓜科多巴匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌尼加拉瓜科多巴的匯率目前為0.132，較昨日改變了-0.048%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.150%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌尼加拉瓜科多巴的匯率波動，在29-07-2024高見0.133，並在24-07-2024低見0.132。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.525%。