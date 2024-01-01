巴基斯坦盧比兌尼日利亞奈拉匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌尼日利亞奈拉的匯率目前為5.817，較昨日改變了0.535%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.999%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌尼日利亞奈拉的匯率波動，在22-07-2024高見5.879，並在24-07-2024低見5.681。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了2.252%。