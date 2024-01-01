巴基斯坦盧比兌蒙古圖格里克匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌蒙古圖格里克的匯率目前為12.174，較昨日改變了0.295%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.184%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌蒙古圖格里克的匯率波動，在29-07-2024高見12.175，並在24-07-2024低見12.117。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.280%。