巴基斯坦盧比兌緬甸緬元匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌緬甸緬元的匯率目前為7.544，較昨日改變了-0.008%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.187%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌緬甸緬元的匯率波動，在23-07-2024高見7.565，並在24-07-2024低見7.538。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了0.252%。