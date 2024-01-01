巴基斯坦盧比兌馬達加斯加阿里亞里匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌馬達加斯加阿里亞里的匯率目前為16.194，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.230%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌馬達加斯加阿里亞里的匯率波動，在25-07-2024高見16.338，並在24-07-2024低見16.155。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.869%。