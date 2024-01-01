巴基斯坦盧比兌老撾基普匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌老撾基普的匯率目前為79.612，較昨日改變了-0.017%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.108%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌老撾基普的匯率波動，在29-07-2024高見79.826，並在24-07-2024低見79.508。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-0.268%。