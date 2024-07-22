巴基斯坦盧比兌肯雅先令匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌肯雅先令的匯率目前為0.469，較昨日改變了-0.015%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.498%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌肯雅先令的匯率波動，在25-07-2024高見0.478，並在22-07-2024低見0.466。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了1.329%。