巴基斯坦盧比兌匈牙利福林匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌匈牙利福林的匯率目前為1.292，較昨日改變了-0.097%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.178%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌匈牙利福林的匯率波動，在25-07-2024高見1.307，並在22-07-2024低見1.285。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.314%。