巴基斯坦盧比兌幾內亞法郎匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌幾內亞法郎的匯率目前為30.928，較昨日改變了0.428%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.114%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌幾內亞法郎的匯率波動，在29-07-2024高見31.006，並在23-07-2024低見30.761。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.606%。