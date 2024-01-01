巴基斯坦盧比兌捷克克朗匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌捷克克朗的匯率目前為0.084，較昨日改變了-0.105%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.526%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌捷克克朗的匯率波動，在24-07-2024高見0.084，並在22-07-2024低見0.083。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.332%。