巴基斯坦盧比兌哥倫比亞比索匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌哥倫比亞比索的匯率目前為14.455，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.474%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌哥倫比亞比索的匯率波動，在25-07-2024高見14.641，並在23-07-2024低見14.350。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.697%。