巴基斯坦盧比兌人民幣匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌人民幣的匯率目前為0.026，較昨日改變了0.075%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.422%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌人民幣的匯率波動，在23-07-2024高見0.026，並在25-07-2024低見0.026。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值上升了0.252%。