巴基斯坦盧比兌智利比索匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌智利比索的匯率目前為3.424，較昨日改變了-0.008%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.403%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌智利比索的匯率波動，在29-07-2024高見3.433，並在22-07-2024低見3.386。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.596%。