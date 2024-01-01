巴基斯坦盧比兌白俄羅斯盧布匯率歷史紀錄

今日，巴基斯坦盧比兌白俄羅斯盧布的匯率目前為0.012，較昨日改變了0.009%。在過去一星期，巴基斯坦盧比的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.193%。

在過去一星期，巴基斯坦盧比兌白俄羅斯盧布的匯率波動，在29-07-2024高見0.012，並在24-07-2024低見0.012。最大的24小時價格見於29-07-2024，其價值下跌了-0.273%。